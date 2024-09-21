Bingöl\'de Oksijen Tüpü Panic Yarattı

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Bingöl'de oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılması ile yaşanan panik otobüs kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bingöl merkezde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti. Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu. Çıkan ses nedeni ile neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi.

O anlar ise özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı. - BİNGÖL