Bingöl\'de Plastik Pencere Yangını

Bingöl'de istiflenen plastik pencerelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle istiflenen plastik pencerelerde yangın çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında plastik pencereler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.