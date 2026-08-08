Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı - Son Dakika
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Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Türkiye, Yunanistan\'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina\'da rahatsızlık yarattı
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Yürkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünyada geniş yankı uyandırırken, Yunanistan'ın da uykularını kaçırdı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de yer alan haberde anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına neden olduğunu yazdı. Haberde, Yunanistan ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmaya rağmen varılan anlaşmanın özellikle savunma yükümlülüklerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Atina'da hayal kırıklığı yarattığını; Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la yakınlaşmasına rağmen anlaşmanın savunma yükümlülükleri ve IMEC projesini olumsuz etkileyebileceğini yazdı.

"ATİNA'DA HAYAL KIRIKLIĞI VAR"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "Atina'da rahatsızlık yarattığını" yazdı.

Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

"Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı" başlığıyla yayımlanan haberde, Yunanistan'ın son yıllarda Suudi Arabistan ile geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen söz konusu anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.

"IMEC PROJESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Haberde, Yunanistan'ın ABD'nin İran'a karşı bölgesel işbirliğini güçlendirme çabalarını yakından izlediği ancak sürecin karşılıklı savunma yükümlülüğü içeren bir anlaşmayla sonuçlanacağını öngöremediği ifade edilerek, anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Atina'nın son beş yılda Suudi Arabistan ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla önemli diplomatik girişimlerde bulunduğu vurgulanan haberde, bu kapsamda Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdığı ve ülkedeki Yunan askeri personelinin Suudi enerji altyapısının korunmasına katkı sağladığı hatırlatıldı.

"ANKARA, KÖRFEZ'E SAVUNMA SANAYİ İHRACATINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR"

Haberde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın Riyad'ın Husilerden kaynaklanan güvenlik tehditlerine karşı bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme arayışının bir sonucu olduğu öne sürüldü.

Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Ankara'nın anlaşmayla, Körfez ülkelerine yönelik savunma sanayi ihracatını artırmayı hedeflediğine işaret edilen haberde, Türkiye ile Pakistan'ın insansız hava araçlarının geliştirilmesi alanında işbirliği yaptığı, Suudi Arabistan'ın ise Türk savunma şirketi Baykar'dan insansız hava araçları satın aldığı aktarıldı.

Kathimerini haberinde, Türk yetkililerin anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu, herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ve gelecek dönemde bölgedeki diğer ülkelere de açık olabileceğini açıkladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı - Son Dakika

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