Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi - Son Dakika
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Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi

Avrupa\'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
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Fenerbahçe, Fransa ve İngiltere'den talipleri bulunan İsmail Yüksek'in geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertli yönetimin milli futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifler de değerlendiriliyor. Avrupa'dan ilgi gören isimlerin başında ise İsmail Yüksek geliyor.

FRANSA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

Fransız basınında yer alan haberlere göre İsmail Yüksek'e Fransa ve İngiltere'den talipler bulunuyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, gelen ilgiye rağmen milli futbolcuyu kadroda tutma kararı aldı.

İSMAİL KARTAL DA AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Yönetimin kararında teknik direktör İsmail Kartal'ın görüşünün de etkili olduğu aktarıldı. Kartal'ın İsmail Yüksek'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı ve olası bir transferi istemediğini yönetime bildirdiği belirtildi.

Böylece sarı-lacivertliler, Avrupa kulüplerinin radarında bulunan İsmail Yüksek'i yeni sezonda da kadronun önemli parçalarından biri olarak değerlendirmeyi planlıyor.

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, İngiltere, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bu kazmayı kimse almaz yalan haber 1 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi - Son Dakika
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