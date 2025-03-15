Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Solhan ilçesi Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?