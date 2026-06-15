Bingöl\'de Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Bingöl'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
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