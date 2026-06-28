Bingöl\'de yangın müstakil eve sıçradı

Bingöl'de arazide çıkan yangın, müstakil eve sıçradı. Çıkan yangında evde hasar oluşurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bingöl'ün Alatepe Köyü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, müstakil bir eve sıçradı. Yangını fark eden köylüler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından müstakil evde maddi hasar oluştu.

Ekipler tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL