Bingöl'de yasa dışı bahis operasyonunda 38 bin 650 lira ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de yasa dışı bahis operasyonunda 38 bin 650 lira ele geçirildi

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Bingöl\'de yasa dışı bahis operasyonunda 38 bin 650 lira ele geçirildi
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Bingöl'de polisin ortak çalışmasıyla yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında bir adreste 2 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 38 bin 650 lira bulundu. Yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek çalışma gerçekleştirildi. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan çalışmada bir adreste arama yapıldı.

Aramada 2 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 38 bin 650 lira ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuBilgisayar3. SayfaBingölGüncelSon Dakika

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