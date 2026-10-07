Bingöl\'de Yeni Sancak Çevre Yolu\'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'de Yeni Sancak Çevre Yolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Yeni Sancak Çevre Yolu mevkiinde 06 DG 9864 plakalı otomobilin 41 NF 596 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, UMKE ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Sancak Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DG 9864 plakalı otomobil, 41 NF 596 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde lan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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