Bingöl\'de Yeni Sancak Çevre Yolu\'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Sancak Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DG 9864 plakalı otomobil, 41 NF 596 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde lan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.