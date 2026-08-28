Bingöl'de Zincirleme Kaza, Yaralanan Yok
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil, traktör ve 2 minibüsün karıştığı kazada yaralanan olmadı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil, traktör ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Solhan ilçesi Mehmet Türkseven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen zincirleme kazada 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 traktör çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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