Bingöl-Erzurum kara yolunda otomobil tabelaya ve ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

Bingöl-Erzurum kara yolunda otomobil tabelaya ve ağaca çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Erzurum kara yolunda seyreden otomobil, Elmalı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tabela ve ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tabela ve ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tabelaya ve ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?