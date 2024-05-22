Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne yeni araçlar tahsis edildi - Son Dakika
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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne yeni araçlar tahsis edildi

Bingöl\'de İl Emniyet Müdürlüğüne yeni araçlar tahsis edildi

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerine yeni araçlar tahsis edildiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, göreve başladığında 44 ekibin olduğunu ve bugün hizmete alınacak araçlarla birlikte bu sayının 71'e ulaştığını söyledi.

22.05.2024 11:21
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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerine yeni araçlar tahsis edildiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, "Göreve başladığımız zaman 44 ekibimiz, 2 radarımız vardı. Bugün hizmete alacağımız araçlarla da Bingöl genelinde ekiplerimizin sayısı 71'e ulaştı" dedi.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne yeni araçlar tahsis edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen programa Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül katıldı. Göreve başladığında Bingöl'de 44 ekibin olduğunu belirten Vali Usta, yeni araçlarla birlikte bu sayının 71'e yükseldiğini söyledi. Vali Usta, "Emniyet mensuplarının gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi, görevlerini daha etkili ve verimli yapabilmeleri için modern araçlarla donatılmaları, teknolojik altyapılarla desteklenmeleri büyük önem taşıyor. Göreve başladığımız zaman 44 ekibimiz, 2 radarımız vardı. Bugün hizmete alacağımız araçlarla da Bingöl genelinde ekiplerimizin sayısı 71'e ulaştı. Emniyet ve asayiş açısından Bingöl'ü daha ileriye taşımak için emniyetimiz, jandarmamızla çok büyük çalışma içerisindeyiz ve bu aşamaları her zaman sizlerle sık sık gerek sosyal medyada gerekse basın toplantılarında paylaşıyoruz. Tabii ki yaptıklarımız hiçbir zaman yeterli değil, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sosyal medyada veya basın yayın organlarında zaman zaman Bingöl'ün asayiş olaylarının yükseldiği gibi haberlere şahit oluyoruz. Aslında bunlar çok daha önceden de vardı, buradaki artış sosyal medyanın ve basın mensuplarının çok iyi çalışmasından kaynaklanıyor. Bizim de bunları paylaşmamızdan kaynaklanıyor. Bizim göreve başladığımız dönemden bu yana aslında ciddi anlamda azalmalar mevcut. Başladığımızda 2 motorumuz vardı Bingöl'e hizmet veren. Son günlerde yaptığımız girişimlerle 6 motoru daha hizmete aldık ve 8 motorla hizmet vereceğiz. Yine asayiş hizmetlerinde çok fazla ekibimiz dışarıda yoktu, araçlarımız yoktu, çok fazla devriye görevi yapamıyorduk. Artık bürolardaki arkadaşları da dışarıya çıkartarak yeni araçlarla beraber ekip sayımızı 71'e yükselttik. Hemen hemen yüzde 60-70'lik bir artışa tekabül ediyor bu. Bundan sonra emniyet ve asayişi hep beraber daha iyi bir noktaya taşıyacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni araçlar edilen duanın ardından devriyeye çıktı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Hamdi Usta, Bingöl, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne yeni araçlar tahsis edildi - Son Dakika

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