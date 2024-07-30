Bingöl Polisi, Aranan 2 Kişiyi Yakalayarak Ceza İnfaz Kurumuna Teslim Etti

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Bingöl polisi, çeşitli suçlardan hapis cezaları ve aranmaları bulunan 2 kişiyi yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda 2 ayrı suçtan aranması olan, 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, 1 suçtan aranması olan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. 2 aranan şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL