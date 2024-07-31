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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Tarlabaşı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangınını gören çevre sakinleri, Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Özel İdare ekiplerinin de desteğiyle orman yangını büyümeden söndürüldü. - BİNGÖL