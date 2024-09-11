Bir Bardak Su İçin Canice Katledildi

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Canice katledilen 29 yaşındaki gencin ailesi perişan oldu

Bir bardak su uğruna katledilen gencin ailesinin feryadı yürekleri dağladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürüldü. Öldürülen Mesut Kazancı'nın annesi, eşi ve yengesi gözyaşları içerisinde yetkilerden adalet istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, şahısların Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç vatandaş hastanede hayatını kaybederken, Mesut Kazancı'nın 2 aylık çocuğu olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden şahsın ailesi konuştu.

"Yavruma 6 kişi saldırmışlar"

Hayatını kaybeden Mesut Kazancı'nın annesi Gül Kazancı, "Adalet istiyoruz, benim oğlum canice öldürüldü için ben adalet istiyorum. Hunharca öldürmüşler yavrumu, dilim varmıyor yavrum bir bardak su için insan öldürülür mü? Cumhurbaşkanımdan adalet istiyorum, bir anne olarak içim yanıyor. Niye bir bardak su için, bu olayı bana fabrika sahibi anlattı, yavrum anlatamadı doğruları bilemiyorum. Fabrika o görüntüleri kesintisiz ve tam verecek bana. 6 kişi bir çocuğa nasıl saldırıdır, bir su bardağı için 6 kişi nasıl yapıyorlar? Bunu yapan bir insan olabilir mi? 6 kişi bir kişiye nasıl saldırı, oğlumda müdahale edecek bir şey yok, elinde sopa yok. Yavruma 6 kişi saldırmışlar. Adalet yerini bulsun. Aile olarak bu işin arkasını bırakmayacağız, oğlum senin arkandayım" dedi.

"Evladımız oldu, bizi yalnız bıraktı"

Gözyaşları içerisinde adalet istediğini ifade eden Mesut Kazancının eşi Sena Kazancı, "İçişleri Bakanlığından, Adalet Bakanlığından, Recep Tayyip Erdoğan'dan adalet istiyorum. Beni ve kızımı yalnız bırakmasın. Bu canice ölümün adaletini istiyorum. Bu olayı yapanlar, delil saklayanlar, fabrikanın sahibi de delil saklıyormuş hepsinden şikayetçiyim. Biz 8 yıldır evlat acısı ile yandık, bize evladımız oldu bizi yalnız bıraktı. Yavrumu yetim bıraktılar onlar da dışarda serbest gezmesinler" diye konuştu.

"Gencecik bir insanı bu hayattan kopardılar su için"

Yengesi Ebru Dalkıran ise, "Bizim gözümüzde bu videoyu çeken de seyreden de aynı şekilde adaletin sağlanmasını istiyoruz biz. Kameradaki kadrajdaki herkes de aynı şekilde bizim gözümüzde suçludur. Gencecik bir insanı bu hayattan kopardılar su için" ifadelerini kullandı.