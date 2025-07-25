Osmaniye'de sahte bekçi kılığına girerek vatandaşlardan para talep eden bir kişi, devriye gezen gerçek bekçiler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin, geçmişte de aynı yöntemle insanları dolandırmaya çalıştığı ve birçok kişiden para istediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı - Son Dakika
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