Birecik'te Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Birecik'te Aranan Şahıs Yakalandı

Birecik\'te Aranan Şahıs Yakalandı
11.06.2026 16:21
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Jandarma, kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E.'yi Birecik'te yakalayarak gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan D.E. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birecik'te Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökhan Sürücü Gökhan Sürücü:
    iyi yapılmış bu operasyon. ama keşke daha erken yakalansa ya. 3 yıl 4 ay hapis az kalıyo bence. bu tür suçlular için ceza daha ağır olması gerekli. böyle işler yapanlar uzun süre çıkmamalı topluma 0 0 Yanıtla
  • Rüştü Emre Rüştü Emre:
    çok kötü bu durum insanın moralini bozuyo bi de böyle haberler okuyunca üzülüyorum bu adamın da ne işi vardı böyle şeylere bulaşmasının 0 0 Yanıtla
  • Özcan Ozcan Özcan Ozcan:
    ya avrupa da bu kadar hızlı yakalamıyo işte 0 0 Yanıtla
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