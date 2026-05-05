Birecik’te fırtına, güneş paneli kadın ölümüne sebep oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtınada çatıdan düşen güneş enerjisi paneli, bir otomobilin üzerine devrildi. Ağır yaralanan araçtaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ve dolu sırasında aracını yol kenarına park eden kadın, içerisinde oturarak yağışın durmasını bekledi. Bu sırada bir binanın çatısındaki güneş enerjisi paneli, fırtınada yerinden söküldü. Panel, Nur Çakmak isimli kadının içerisinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü. Hurdaya dönen araçta ağı, yaralanan kadın, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA