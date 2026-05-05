Birecik\'te Fırtına ve Dolu Hayatı Felç Etti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi. İlçede aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir yük kamyoneti yan yattı. Yine fırtınanın etkisiyle duba restoranların halatlarının koptuğu ilçede bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar araçların üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. Kısa süre etkili olan dolu yağışı ve fırtına sonrası yetkililer, vatandaşlara dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. - ŞANLIURFA