Birecik'te jandarma operasyonunda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Birecik'te jandarma operasyonunda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Birecik-Diktepe yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yapacağı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun suredir takip ettikleri 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Birecik-Diktepe yolu üzerinde düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde satışı gerçekleştirmeye çalıştığı belirtilen 2 şüpheli yakaladı. Yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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