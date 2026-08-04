Birecik'te Tır Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birecik'te Tır Yangını

Birecik\'te Tır Yangını
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birecik'te seyir halindeki sebze yüklü tır alev aldı, itfaiye müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki sebze yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik Otoban Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönünden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan plakası belirlenemeyen Mahmut K. yönetimindeki soya fasulyesi yüklü tırda, balatalarının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Durumu erken fark eden sürücü Mahmut K. aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birecik'te Tır Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadına sahilde cinsel taciz Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı Genç kadına sahilde cinsel taciz! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı
Trump’ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava Trump'ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava
Petro’dan Espriella’nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak Petro'dan Espriella'nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak
Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok
Gözler bugün Beştepe’de 322 paşa için karar verilecek Gözler bugün Beştepe'de! 322 paşa için karar verilecek
Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti Seyirciler isyan etti Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti

23:42
Trabzonspor, Muhammed Salah’ın transferini KAP’a bildirdi.
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferini KAP'a bildirdi.
22:06
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer
21:57
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı Suçlama çok ağır
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 00:08:59. #7.12#
SON DAKİKA: Birecik'te Tır Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.