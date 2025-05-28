Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye binasında bir kişi tartıştığı amcasını silahla vurdu.
Edinilen bilgilere göre, Bismil Belediye binasında yaşanan olayda, Servet B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı amcası Tevfik B.'yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bismil İlçesinde Amca-Yeğen Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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