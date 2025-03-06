Bitkisel Hayatta 14 Yıl Geçiren Gazi Astsubay Şahin Çınar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bitkisel Hayatta 14 Yıl Geçiren Gazi Astsubay Şahin Çınar Hayatını Kaybetti

Bitkisel Hayatta 14 Yıl Geçiren Gazi Astsubay Şahin Çınar Hayatını Kaybetti

2011 yılındaki çatışmada yaralanan Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, 14 yıl süren bitkisel hayattan sonra hayatını kaybetti. Antalya'da düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

06.03.2025 15:17  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2011 yılında terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan ve 14 yıldır bitkisel hayatta bulunan Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, önceki gün hayatını kaybetti. Çınar, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli iken 2011 yılında girilen çatışmada yaralanan ve o tarihten bu yana bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, dün hayatını kaybetti. Çınar için bugün Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, komutanlar ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Çınar'ın cenazesi toprağa verildi. Tören sırasında Çınar'ın eşi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Astsubay Kıdemli Başçavuş, Politika, Jandarma, antalya, 3-sayfa, Tören, Çınar, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitkisel Hayatta 14 Yıl Geçiren Gazi Astsubay Şahin Çınar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
19:51 Macron’un savaş ilanı gibi sözlerine Putin’den sert yanıt Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:20:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bitkisel Hayatta 14 Yıl Geçiren Gazi Astsubay Şahin Çınar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.