Bitlis Hizan'da ortaokula av tüfeğiyle ateş açan aynı okul mezunu kız yakalandı

Bitlis Hizan'da ortaokula av tüfeğiyle ateş açan aynı okul mezunu kız yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyündeki ortaokula saat 13.45 sıralarında av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken bazı camlar zarar gördü, aynı okuldan mezun kız silahıyla köy korucularınca yakalandı ve soruşturma başlatıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyündeki ortaokula, aynı okuldan mezun olan bir kız tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.
Olay, saat 13.45 sıralarında Kalkanlı Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu okulun bazı camları zarar görürken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın faili olduğu gerekçesiyle B.Y. isimli kız, olay yerine ilk ulaşan köy korucuları tarafından silahıyla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?