Bitlis Tatvan'da Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi, Valilik kararıyla 7 gün süreyle yasaklandı.

04.06.2024 00:10
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi, Valilik kararıyla 7 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tatvan ilçe mülki sınırları içerisinde 03.06.2024 tarihi saat 00.00'dan 10.06.2024 tarihi saat 23.59'a kadar 7 gün süreli yasaklama kararı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın 03.06.2024 tarihinde gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda 'tüm belediyeler önünde nöbet eylemlerine halkı ve demokratik kitle örgütlerini davet edileceği, ayrıca tüm Türkiye'de il içi örgütleri tarafından organize edilerek protesto eylemleri yapılacağı' tespit edilmiştir. Bu çerçevede ilimizde konu ile ilgili protesto eylemleri yapılacağı değerlendirildiğinden, Tatvan Mülki sınırları içerisinde 03/06/2024 tarihini saat 00.00'dan 10/06/2024 tarihi saat 23.59'a kadar 7 gün süre ile, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, Tatvan ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi kararı alınmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis Tatvan'da Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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