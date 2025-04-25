Bitlis'te 5 düzensiz göçmen ile organizatörlük yapan 4 kişi yakalandı.
Bitlis'te 20-22 Nisan tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 4 organizatör ve Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, organizatörler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te 9 Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
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