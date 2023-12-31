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Bitlis'te ava giden Fikret Korkmaz kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bitlis'te ava giden Fikret Korkmaz kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Bitlis'in Narlıdere ve Cumhuriyet köyleri arasında ava giden Fikret Korkmaz, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Korkmaz'ın yakınları durumu bildirdikten sonra AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda Korkmaz'ın cenazesine ulaşıldı ve otopsi için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis\'te ava giden Fikret Korkmaz kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
31.12.2023 - 11:14,
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Bitlis'te ava giden Fikret Korkmaz isimli şahıs, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bitlis merkeze bağlı Narlıdere ile Cumhuriyet köylerinin kırsal kesiminde meydana geldi. Avdan dönmeyen Korkmaz'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede köylüler ve AFAD ekiplerinin Narlıdare ve Cumhuriyet köyleri arasındaki alanda yaptığı aramalar sonucunda, kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Korkmaz'ın cenazesine ulaşıldı.

Korkmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te ava giden Fikret Korkmaz kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te ava giden Fikret Korkmaz kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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