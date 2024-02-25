Bitlis'te Kavak Ağacı Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bitlis'te Kavak Ağacı Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Bitlis\'te Kavak Ağacı Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Hizan ilçesinde kavak ağacı kesen F.Y. adlı vatandaşa yardıma gelen D.D., üzerine devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından F.Y. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.02.2024 01:18  Güncelleme: 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde kavak ağacı kesen F.Y. adlı vatandaşa yardıma gelen D.D., üzerine devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay öğleden sonra Hizan ilçesinin Erencik Köyü'nde meydana geldi. F.Y. adlı vatandaş, kendisine ait olan kavak ağacını kesmek istedi. F.Y.'nin yardımına D.D. adlı vatandaş yetişti. F.Y.'nin kestiği kavak ağacı yardımına yetişen D.D.'nin üzerine düştü. Ağır yaralanan D.D., olay yerine çağırılan ambulans ile Hizan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen D.D. hayatını kaybetti. F.Y. taksirle adam öldürme nedeniyle tutuklanırken, Hizan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Kavak Ağacı Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 03:47:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kavak Ağacı Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement