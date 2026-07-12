Bitlis'te kereste atölyesinde yangın: Ev, atölye ve mezarlık zarar gördü - Son Dakika
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Bitlis'te kereste atölyesinde yangın: Ev, atölye ve mezarlık zarar gördü

Bitlis\'te kereste atölyesinde yangın: Ev, atölye ve mezarlık zarar gördü
12.07.2026 23:41  Güncelleme: 23:48
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Bitlis'in Hizan ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın, yakındaki eve ve köy mezarlığına sıçradı. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde bir kereste atölyesinde çıkan yangın, yakındaki eve ve köy mezarlığına sıçradı. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında kereste atölyesi ve ev hasar görürken, mezarlık da yangından etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde Übeyt İnan'a ait kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yanında bulunan Übeyt İnan'a ait eve ve köy mezarlığına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kereste atölyesi ile evde maddi hasar meydana geldi. Yangının mezarlık alanında da zarara neden olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Bitlis, Hizan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te kereste atölyesinde yangın: Ev, atölye ve mezarlık zarar gördü - Son Dakika

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