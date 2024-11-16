Bitlis'in Mutki ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, stabilize orman yolundan Kavakbaşı beldesine seyreden güvenlik korucusu C.İ.'nin kullandığı sepetli motosikleti devrildi. Güvenlik korucusu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te Motosiklet Kazası: Güvenlik Korucusu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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