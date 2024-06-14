Bitlis'te Yaylada At Kazası: Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada attan düşerek kafa travması geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Hizan'ın Büyük Tepe Yaylası mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, UMKE ve jandarma personelleri hemen olay yerine sevk edildi. 7 saat yürüyen arama kurtarma ve sağlık ekipleri, 52 yaşındaki Necibe Can adlı kadına ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Olay yerinde yol olmamasından dolayı ambulans helikopter talebinde bulunulduktan sonra hasta kadın AFAD, UMKE ve jandarma tarafından merkeze bağlı Yolalan beldesine kadar getirildi. Buradan bu sabah saatlerinde ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile alınan kadın, Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisine başlandı. - BİTLİS