Bodrum açıklarında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi - Son Dakika
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Bodrum açıklarında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

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Bodrum açıklarında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Bölgedeki Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İHA
112 Acil SağlıkSahil GüvenlikGüvenlik3. SayfaBodrumTurizmGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum açıklarında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi - Son Dakika
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