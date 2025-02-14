Bodrum Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadelede Kararlılığını Sürdürüyor

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Bodrum Belediyesi, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleriyle ön planda olan yarımadanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. Maddesi'nde belirtilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili yaptırımları titizlikle uyguluyor. Ekipler, kendi tespitleri ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda kaçak yapıları tespit ediyor ve yasal süreçleri başlatıyor. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kaçak yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Son olarak Gürece Mahallesinde 3. Derece Doğal Sit (Ekolojik karakteri korunması gereken alan) olarak belirlenen bölge üzerindeki kaçak yapılaşmada yıkım çalışmasını başlatan Bodrum Belediyesi ekipleri, 2024 yılında 179 kaçak yapımının ortadan kaldırılmasını sağladı. Yılbaşından bu yana ise yıkım kararı verilen 44 yapıdan 10'u ile ilgili gerekli uygulama yapıldı. 79 inşaat ise ekipler tarafından mühürlendi. - MUĞLA