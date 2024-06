3.Sayfa

Bodrum'da 2 noktada yangın

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iki yangın kontrol altına alındı.

Akyarlar Mahallesi Bağla mevkiinde otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Aynı anlarda Kızılağaç Mahallesi bulunan otluk alanda da yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalelerle alevler kontrol altına alındı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı, orman ekibi, gönüllü vatandaşlar katıldı. Her iki yangın söndürmek için canla başla müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Kızılağaç mevkisindeki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken aynı anlarda Akyarlar Mahallesi Bağla mevkiinde çıkan yangın ise uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Her iki yangında can ve mal kaybı olmazken onlarca hektar otluk kalan kule döndü. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini ise araştırıyor.

Öte yandan denizde giren yerli ve yabancı turistler ise yangını meraklı bakışlarla izledi.