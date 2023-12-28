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Bodrum'da ana isale hattı patladı, yolda dev çukur açıldı - Son Dakika
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Bodrum'da ana isale hattı patladı, yolda dev çukur açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi'nde ana isale hattı patladı ve asfalt yarıldı. Patlama sonucunda su tazyikiyle dev bir çukur oluştu ve bazı işletmeler su altında kaldı. Yol araç trafiğine kapatıldı ve MUSKİ ekipleri hattın tamirine başladı. Patlamanın etkisiyle Yarımada'nın güney mahallelerinde su kesintileri yaşanacak.

Bodrum\'da ana isale hattı patladı, yolda dev çukur açıldı
28.12.2023 - 20:17,  Güncelleme: 20:19
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Bodrum'da ana isale hattı patladı, yolda dev çukur açıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, bölgedeki bazı işletmeleri su bastı.

Bitez Mahallesi'nde sık sık ana isale hattı patlamasının meydana geldiği Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde bir patlama daha meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı, su tazyikiyle dev çukur oluştu. Saniyeler içerisinde dereye dönen caddede bazı işletmeleri su bastı, yol araç trafiğine kapandı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. MUSKİ ekiplerince tamir çalışmasına başlandı. Patlama sonrası hattın beslediği Yarımada'nın güney mahallelerinde su kesintileri yaşanacak.

Kaynak: İHA
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Atatürk Bulvarı, Bodrum, Bitez, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da ana isale hattı patladı, yolda dev çukur açıldı - Son Dakika


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