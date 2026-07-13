Bodrum'da Deniz Kirliliği Soruşturması - Son Dakika
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Bodrum'da Deniz Kirliliği Soruşturması

Bodrum\'da Deniz Kirliliği Soruşturması
13.07.2026 12:53
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Bodrum'da deniz kirliliği nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde oluşan kirlilikle ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bodrum ilçesinde yaz aylarıyla birlikte deniz kirliliği şikayetleri artmaya başladı. Hemen hemen her gün denizde sintine şikayetlerinin geldiği ilçede dünkü adres İçmeler Yelken Kulübü sahili oldu. Açıktan üzerlerine doğru gelen kirliliği fark eden vatandaşlar, apar topar denizden çıktı. O kirlilik vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakta sahtecilik, dolandırıcılık ve çevrenin kasten kirletilmesi suçları kapsamında resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tüm tekneler ve kooperatiflerin mercek altına alındığı soruşturma kapsamında açıkta demirli teknelerin sintinelerini nizami şekilde boşaltıp boşaltmadıkları inceleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, 3. Sayfa, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Deniz Kirliliği Soruşturması - Son Dakika

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