Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Denize Düştü
Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Denize Düştü

Bodrum\'da Hafriyat Kamyonu Denize Düştü
08.05.2026 19:47
Bodrum'da geri kayan hafriyat kamyonu denize düştü, 2 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şantiye içerisinde geri kayan hafriyat kamyonu denize düştü, kazada 2 kişi yaralandı. Olay anında kamyonun arkasında bulunan araç sürücüsü ise durumu fark edince yaptığı manevrayla son anda kurtuldu.

Kaza, Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi üzerindeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, şantiye içerisinde rampayı çıktığı sırada geri kaymaya başladı. O esnada arkasından gelen araç sürücüsü durumu fark ederek geri manevra yaptı ve ezilmekten son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon, sürücüsü C.Y. ve yanında bulunan S.Y. ile birlikte denize düştü.

Kazada yaralanan sürücü C.Y. ve S.U., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

