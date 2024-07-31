Bodrum\'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - MUĞLA