Bodrum'daki rüşvet davasında Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu'na 5'er yıl hapis cezası - Son Dakika
Bodrum'daki rüşvet davasında Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu'na 5'er yıl hapis cezası

11.05.2026 19:52  Güncelleme: 19:59
Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet almak suçundan tutuklu yargılanan Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Geçen sene 30 Ekim'de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde motosikletiyle seyreden Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare'yi durdurdu. İddiaya göre Atare'nin motosikletinin altında seri numaraları daha önceden tespit edilen rüşvet paraları ele geçirildi. Atare, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suça iştirak ettiği gerekçesiyle o dönem CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olan emlakçı İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alındı. 2 zanlı, 31 Ekim 2025'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu hakkında rüşvet almak, T.Ç. hakkında ise rüşvet vermek suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede müteahhit T.Ç.'nin bir inşaat projesi için gerekli olan yol izni konusunda yaşadığı sorunu çözmek amacıyla o dönem Belediye Başkan Vekilliği yapan Niyazi Atare ile irtibata geçtiği, Atare'nin bu iş için 1 milyon 200 bin TL istediği fakat T.Ç.'nin Atare ile 1 milyon lira karşılığında anlaştığı belirtildi. İddianamede ayrıca T.Ç.'nin 600 bin lirayı önceden elden ödediği, kalan 400 bin liranın teslimatı için Niyazi Atare ile 30 Ekim 2025 tarihinde görüşme yaptıkları ve şüpheli Niyazi'nin kalan 400 bin TL'yi T.Ç.'den istediğine yer verildi. T.Ç.'nin akşam saat 17.00-18.00 sıralarında buluşacaklarını ve parayı elden teslim edeceğini ihbar etmesi üzerine polis ekiplerince harekete geçildiği, T.Ç. ve Atare'nin para alışverişi sonrası motosikletiyle yakalandığı ifade edildi.

Sanıklar, bugün 2. Ağır Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu'na rüşvet almak suçundan 5'er yıl hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Rüşvet vermek suçundan hakkında kamu davası açılan müşteki-sanık T.Ç. hakkında ise mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

