Bodrum'da rüşvet iddiasıyla Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da rüşvet iddiasıyla Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı

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Bodrum\'da rüşvet iddiasıyla Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Bodrum Liman Başkanlığına operasyon düzenlendi. Operasyonda Bölge Liman Başkanı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalandığı iddia edildi; gözaltına alınan başkan emniyete götürüldü, bazı materyallere el konuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığına operasyon düzenledi. Operasyonda Liman Başkanı T.A.'nın rüşvet alırken suçüstü yakaladığı iddia edildi. Ekipler, Liman Başkanlığı içinde ve önündeki park halindeki araçlarda detaylı inceleme yaptı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan T.A., emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda bazı materyallere de el konuldu.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıOperasyon3. SayfaGüncelBodrumSuçSon Dakika

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