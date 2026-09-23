Bodrum\'da rüşvet iddiasıyla Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı

Bodrum'da rüşvet iddiasıyla Bölge Liman Başkanı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Bodrum Liman Başkanlığına operasyon düzenlendi. Operasyonda Bölge Liman Başkanı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalandığı iddia edildi; gözaltına alınan başkan emniyete götürüldü, bazı materyallere el konuldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığına operasyon düzenledi. Operasyonda Liman Başkanı T.A.'nın rüşvet alırken suçüstü yakaladığı iddia edildi. Ekipler, Liman Başkanlığı içinde ve önündeki park halindeki araçlarda detaylı inceleme yaptı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan T.A., emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda bazı materyallere de el konuldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?