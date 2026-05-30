Bodrum'da Sağlık Ekibine Çarpan Araç Kazası
Bodrum'da Sağlık Ekibine Çarpan Araç Kazası

30.05.2026 17:33
Bodrum'da bir otomobil, 112 Motorize Sağlık ekibine çarptı; 2 sağlık personeli yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin 112 Motorize Sağlık ekibine çarptığı kazada 2 sağlık personeli yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. Konacık Atatürk Bulvarı'nda seyreden E.E.E. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki kaldırıma çıkan otomobil, daha sonra aynı yöne giden B.D.'nin kullandığı 112 Motorize Sağlık ekibinin motosikletine çarptı.

Kazada motosikleti kullanan B.D. ile motosiklette bulunan A.N.A. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sağlık ekibinin yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motorize sağlık ekibine çarpması ve motosikletin sürüklenmesi yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

