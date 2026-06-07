Bodrum'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Bodrum'da Sahte İçki Operasyonu

Bodrum\'da Sahte İçki Operasyonu
07.06.2026 23:46
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Bodrum'da yapılan operasyonda 415 litre etil alkol ve el yapımı içkiler ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 415 litre etil alkol ve el yapımı içkiler ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 415 litre etil alkol, 2 litre el yapımı rakı, 2 litre el yapımı viski, 1 litre el yapımı cin ile alkol yapımında kullanılan 19 kit ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sahte İçki, Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

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