Bodrum\'da Tekne Yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Koyu'nda, demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekne kısa sürede alev topuna dönerken, içeride bulunan 1 kişi çevredeki botlar yardımıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
