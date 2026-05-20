Bodrum'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bodrum'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

20.05.2026 19:28
Muğla'nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, 19 Mayıs 2026 günü saat 21.00 sıralarında Bodrum-Milas karayolu Boğaziçi mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 48 APZ 415 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Onur Can Çam'a çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 25 yaşındaki Onur Can Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, genç adamın cenazesi gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

19:44
19:43
18:17
17:34
17:30
17:28
