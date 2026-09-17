Bodrum\'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheli, gruplar halinde adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, 20 Mayıs'ta çalışma başlattı. Yapılan incelemeler, açık kaynak araştırmaları, MASAK analiz raporu neticesinde 50 şüpheli şahsın yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin hesap hareketleri incelendiğinde toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin 363 TL işlem hacmi bulunduğu elirlendi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün sabah saatlerinde "Sokaklar Güvende" ismiyle eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 43 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 62 adet cep telefonu, 58 adet sim kart, 38 adet flash bellek, 6 adet hafıza kartı, 17 adet CD, 21 adet notebook, 4 adet masaüstü bilgisayar, 8 adet harddisk, 2 adet akıllı saat, 3 adet DVD kaset, 1 adet veri transfer kablosu ve 5 adet tablet olmak üzere 225 dijital materyal ile 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, gruplar halinde adliyeye sevk edildi.