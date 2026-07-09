Bodrum'da Yaya Çarpan Cip, Defnedildi - Son Dakika
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Bodrum'da Yaya Çarpan Cip, Defnedildi

Bodrum\'da Yaya Çarpan Cip, Defnedildi
09.07.2026 14:10
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Bodrum'da cipin çarptığı 62 yaşındaki yaya, hastanede hayatını kaybetti; sürücü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda yürüyen yaya, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Gölköy Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyreden 34 NY 0075 plakalı cip, yolda yürüyen 62 yaşındaki Cansever Kartam adlı vatandaşa çarpıp altına aldı.

Daha sonra geri geri giden cipin Kartam'ın üzerinden geçtiği öğrenildi. Kaburgaları kırılan ve ağır şekilde yaralanan Kartam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü N.Y.(51) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gölköy'de uzun yıllar yufka işi yapan Cansever Kartam'ın geçirdiği rahatsızlığın ardından işini bırakmak zorunda kaldığı ve haftanın 4 günü diyalize girdiği öğrenildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansever Kartam'ın ise dün ikindi namazı sonrası Gölköy Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıttaydı

Olay anına ait görüntüler bir işyeri kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hayatını kayeden Kartam'ın yolda yürümesi ve cipin arkadan gelerek çarpması yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cansever, Cinayet, Bodrum, Muğla, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Yaya Çarpan Cip, Defnedildi - Son Dakika

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