Bodrum ve Ortaca\'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince Bodrum ve Ortaca ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların araçlarında ve ika-metlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 274 adet sentetik ecza, 19 gram Skunk, 8 gram kokain, 6 gram beyaz renkli pregabalin içerikli olduğu değerlendirilen toz madde ve suçtan elde edinildiği değerlendirilen 140 bin 500 TL ile 250 Dolar nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli şahsa uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslardan birisi adli kont-rol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.