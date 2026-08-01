Bodrum ve Ortaca'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bodrum ve Ortaca'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum ve Ortaca\'da Uyuşturucu Operasyonu
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Muğla'da yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince Bodrum ve Ortaca ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların araçlarında ve ika-metlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 274 adet sentetik ecza, 19 gram Skunk, 8 gram kokain, 6 gram beyaz renkli pregabalin içerikli olduğu değerlendirilen toz madde ve suçtan elde edinildiği değerlendirilen 140 bin 500 TL ile 250 Dolar nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli şahsa uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslardan birisi adli kont-rol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Ortaca, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum ve Ortaca'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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