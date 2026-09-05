Bolivya'da havai fişek deposundaki patlamalarda 2 asker öldü, 81 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolivya'da havai fişek deposundaki patlamalarda 2 asker öldü, 81 kişi yaralandı

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Bolivya'nın Viacha kentinde havai fişek malzemesi depolanan askeri tesiste meydana gelen iki patlamada 2 asker hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı ve 7 asker için arama çalışması sürüyor. Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, patlamada ölenlerin ve kaybolanların asker olduğunu açıkladı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da havai fişek malzemesinin depolandığı askeri tesiste meydana gelen patlamalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı, 7 kişi aranıyor.

Bolivya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başkent La Paz'dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Viacha şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri bir tesiste iki patlama meydana geldi. Patlamaların şiddetiyle bölgedeki evler hasar gördü, kırık camlar ve enkaz yaralanmaya yol açtı.

Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin yaralandığını, 7 kişinin ise kayıp durumda olduğunu ifade etti.

Justiniano, ölen ve kayıp durumda olanların asker olduğunu belirtti.

Patlamanın nedeniyle ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Bolivya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolivya'da havai fişek deposundaki patlamalarda 2 asker öldü, 81 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolivya'da havai fişek deposundaki patlamalarda 2 asker öldü, 81 kişi yaralandı - Son Dakika
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