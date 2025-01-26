Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili Tutuklandı - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili Tutuklandı

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Bolu'daki otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar tutuklandı. Tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

26.01.2025 23:11  Güncelleme: 23:14
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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili tutuklandı

BOLU - Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar da akşam saatlerinde tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Gülener, Coşkun ve Acar da tutuklandı. Böylelikle dosyada tutuklanan kişi sayısı 18'e yükseldi.

Öte yandan, tutuklananların yakınları ve CHP Bolu İl Başkanlığı üyeleri adliye önünde beklemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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