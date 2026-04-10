Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' kapsamında, jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. - BOLU